Karısını elektrik vererek öldüren cani kocaya 'indirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet!

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Veysi Turan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katıldı. Sanık Turan ve tahliyesini talep ederken, avukatı müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu vurguladı.Öldürülen Mübarek Turan'ın ailesinin avukatı Burak Göncü Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda, iyi hal indirimi uygulanmadan ceza verilmesini istedi. Bakanlık avukatı da bu talebe katıldı.Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.Korkunç cinayet Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde, 24 Ocak 2014 gecesi gerçekleşmişti.Veysi Turan, 5 yıldır evli olduğu Mübarek Turan'ı ikinci çocuğunun doğumundan sonra eve getirdi. Anne ve bebek uyuduktan sonra Turan, üçlü elektrik prizinin kablosunu keserek, eşinin yanaklarına temas ettirdi.Mübarek Turan, yüksek elektrik akımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Turan şok geçiren kadının ağzını eliyle de kapattı. Daha sonra da polis imdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti.Polis eve geldiğinde kafası kömürleşmiş kadının cesedini buldu. Tutuklanan Turan hakkında, 'Tasarlayarak eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Turan savunmasında, 'Gündüz içime giren cinler beni yönlendirdi. Ne yaptıysam, iradem dışında yaptım' dedi.Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Turan hakkında 20 Ocak 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin kararı, usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay tarafından iki kez bozuldu.