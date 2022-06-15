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Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardında çıkan çatışmada, Dört Ayaklı Minare'de basın açıklaması yaparken hayatını kaybeden Diyarbakır eski Baro Başkanı Av. Tahir Elçi davasına devam edildi. Duruşmada mahkeme avukatların talebi üzerine dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
Ekleme: 15.06.2022 - 20:38 Güncelleme: 15.06.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. PKK'lı terörist firari sanık Uğur Yakışır'nda yargılandığı davada Tahir Elçi'nin eşi Av. Türkan Elçi ve avukatlar da hazır bulundu. Tahir Elçi'nin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun duruşmada tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti durulmaya kısa bir ara verdikten sonra Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
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