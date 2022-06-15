Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. PKK'lı terörist firari sanık Uğur Yakışır'nda yargılandığı davada Tahir Elçi'nin eşi Av. Türkan Elçi ve avukatlar da hazır bulundu. Tahir Elçi'nin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun duruşmada tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti durulmaya kısa bir ara verdikten sonra Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.