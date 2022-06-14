Öz torununa cinsel istismarda bulunan 'sapık dede' tutuklandı!

İstanbul Sultanbeyli’de bir dedenin 9 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan belgelerle ortaya çıkan olayla ilgili dedenin gözaltına alındığı öğrenildi. 9 yaşındaki kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Binlerde sosyal medya kullanıcısı sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.

Sultanbeyli'de yaşandığına öne sürülen olay Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı. İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi. Annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olayın sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla bir anda ülke gündeminde oturdu. Binlerce takipçi sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.