  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öz torununa cinsel istismarda bulunan 'sapık dede' tutuklandı!

İstanbul Sultanbeyli’de bir dedenin 9 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan belgelerle ortaya çıkan olayla ilgili dedenin gözaltına alındığı öğrenildi. 9 yaşındaki kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Binlerde sosyal medya kullanıcısı sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.

Ekleme: 14.06.2022 - 00:27 Güncelleme: 14.06.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Öz torununa cinsel istismarda bulunan 'sapık dede' tutuklandı!Sultanbeyli'de yaşandığına öne sürülen olay Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı. İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi. Annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla bir anda ülke gündeminde oturdu. Binlerce takipçi sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!