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Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane’de bir kiracı, evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Ekleme: 14.06.2022 - 00:22 Güncelleme: 14.06.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!
Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı Hamza C. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAĞITHANE POLİSİ KATİL ZANLISINI YAKALADI

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un ev sahibi olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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