Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Karadeniz'de bulunan doğalgazın ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

İşte Türkiye'nin bölgede kartları yeniden dağıtan dev enerji adımının hikayesi...Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu. Yıllara göre'Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız''Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'Bakan Albayrak, 'Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor' dedi.'İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız' diye konuştu.Bakan Albayrak, 'Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz' dedi.'Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var' dedi.2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUBakan Albayrak, 'Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz' dedi.BAKAN BERAT ALBAYRAK 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİNDE MECLİS'E SESLENDİ'Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız'DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİBakan Albayrak, 'Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz' açıklamasında bulundu.BAKAN ALBAYRAK FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİNDE KONUŞTU'Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz' dedi.Bakan Albayrak, 'Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak' açıklamasında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, 'Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır.' diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2021'in son günlerinde yaptığı açıklamada, 'Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik' dedi.Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Zonguldak'ta atıldı. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu.Başkan Erdoğan, Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezerv miktarının 540 milyar metreküp olduğunu ifade etti.4. SONDAJ GEMİSİ MERSİN'E ULAŞTITürkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi.Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katıldIKaradeniz'de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı.Başkan Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. '2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek' diyen Erdoğan, 'Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.Bugün o gün dirayetle duruşun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD'de fiyatlar kimi eyaletlerde 3 katı oranına yükseldi. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlarda %70 oranında sübvansiyon sağladık. Ayrıca küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sağlıyoruz. Daha önce kiralama ve benzer yöntemlerle yürüttüğümüz arama ve sondaj çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla sürdürmeye karar verdik. Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik. Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.