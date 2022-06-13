Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!

Edinilen bilgiye göre bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.