  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü PYD/Pkk mensubu yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
Ekleme: 13.06.2022 - 21:25 Güncelleme: 13.06.2022 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
Edinilen bilgiye göre bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!