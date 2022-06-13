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Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Kocaeli'de geçtiğimiz Eylül ayında korkunç bir cinayet görenleri şaşkına çevirmişti. 23 yaşındaki Hatice Senem, 3 yıldır evli olduğu eşi Mehmet Senem tarafından dövülerek öldürüldü. Cani adam hakim karşısına çıkarken tanık olarak dinlenen bir kişi, katil kocanın cinayetin ardından PKK'ya katılmak istediğini öne sürdü.

Ekleme: 13.06.2022 - 20:34 Güncelleme: 13.06.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşi Hatice Senem'i (23) darbederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen Mehmet Senem'in (29) yargılanmasına başlandı. Mehmet Senem, eşinin kendisini aldattığını, çıkan tartışmada sopayla darbettiğini belirterek, 'Gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim' dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN PKK'YA KATILACAKTI
Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darbeden Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti. Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektro şok cihazı ele geçirildi. Hatice Senem'in otopsi raporunda maruz kaldığı genel beden travması ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Senem, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

EŞİM BENİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ
Mehmet Senem'in yargılanmasına bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savunması alınan Mehmet Senem, eşinin kendisini aldattığını iddiasında bulundu.

Daha sonra barıştıklarını söyleyen Senem, yine bir aldatma tartışması yaşandığını belirterek, ' Evde sopa ile bıçak yan yana duruyordu. Ben sopayı alıp eşimi darbettim. Kesinlikle eşim üzerinde şok aleti kullanmış değilim. İddianamede bunu gördüm ve kabul etmiyorum. Ben eşimi sadece sopa ile darbettim. Sopayı fırlattım. Banyoda elimi yüzümü yıkarken eşim sopa ile gelip sırtıma vurdu. Eşimin elinden sopayı geri aldım. Saçından çekip yere düşürdüm. Kafasını yere çarptı. Sopayı tekrar mutfağa fırlattım. Çocuğun sesi geliyordu. Çocuğun yanına giderek onunla ilgilendim. Mama hazırlamak için mutfağa gittim. Giderken eşimin salondaki koltukta oturduğunu gördüm. Benden su istedi. Su verdim, 4-5 bardak su içti. Devamında kanepeye uzandı. Battaniye ile üstünü örterek, 'Sabah çocuğu alıp gideceğim' dedim. Devamında gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim' dedi.
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