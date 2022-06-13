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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Ekleme: 13.06.2022 - 18:37 Güncelleme: 13.06.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
'Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttük Fatih'in keşfinin ardından diğer gemilerimiz de sondaj işlemlerini gerçekleştirdiler.

Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin yapımı devam ediyor. Bugün ilk boruları denize indiriyoruz. Buradaki çalışma kasımın ilk haftasında bitecek.

2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı, günlük iletime aktarmış olacağız.

Türkiye'nin 20 yıldaki her kazanımında büyük bir emek var Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık.

Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar, çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.

Kimi zaman vesayet odaklarıyla kimi zaman terör örgütleriyle mücadele ettik.

Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarla birlikte tüm dünyada petrol ve doğal gaz fiyatları zirveye ulaştı.

Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır.

Berat Albayrak ile Fatih Dönmez kardeşimiz büyük bir gayret sarf ettiler. Sabrımızın meyvelerini topluyoruz.

Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucu dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.'
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