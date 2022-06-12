Eren Abluka-2’de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

PKK terör örgütünü yurt içindeki varlığını sonlandırmak için başlatılan Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı bağlısı Özel Harekat ve Jandarma ekiplerince devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari'de yürütülen Eren Abluka-2 Operasyonunda, Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri tespit edilen 4 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak, 'Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, Kahramanlarımıza tebrikler' açıklamasında bulundu.2 AY ÖNCE HAKKARİ'DE BAŞLATILMIŞTIEren Abluka-2 Operasyonu, 19 Nisan 2022'de Hakkari'de Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar adına başlatılmıştı. Operasyonda, Jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden operasyonel timler görev almıştı.