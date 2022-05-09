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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama!

Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlı tutuklandı.

Ekleme: 9.05.2022 - 19:09 Güncelleme: 9.05.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama!İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama!

Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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