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Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık

Tüm dünyanın gözü Rusya'nın bugün Zafer Günü Kutlamaları nedeniyle düzenlendiği törendeydi. Rusya lideri Putin, açıklama yaptı. Her daim barıştan yana olduklarını dile getiren Putin, "Buna mecbur kaldık. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Topraklarımız tehdit altındaydı." sözlerine yer verdi

Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Ekleme: 9.05.2022 - 10:23 Güncelleme: 9.05.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Savaş 75. günde devam ederken, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlayan törende konuşma yaptı. Putin, konuşmasında, 'Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike gün be gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık' ifadelerinde bulundu.

'NATO SINIRLARIMIZI TEHDİT EDİYOR'

Konuşmasının devamında Putin, 'Her daim barışçıl çözümlerin yanındaydık. Biz bunu gördük. Donbas'ta yaşananlar savaşmayı hedefliyor. Kendimizi savunmak için bunu yapmaya mecbur kaldık. Batı, bizi dinlemedi. NATO sınırlarımızı tehdit ediyor. Batı toprağımızın işgaline hazırlanıyor. NATO, kesinlikle askeri bir operasyon başlattı ve bizim topraklarımıza el koymayı hedefliyor; sınırlarımızda tehdit oluşturuyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.' dedi.

'AMACIMIZ BELLİ'

Batı'nın Rusya'yı dinlemediğini söyleyen Putin konuşmasının devamında 'Batı, Rusya'yı dinlemiyor; onların başka planları var. Şimdi bütün dünyanın Ukrayna'ya en modern silahları getirdiğini görüyoruz. Amacımız Ruslara karşı açılan savaşı durdurmaktır' sözlerine yer verdi.

'RUSYA HEP DENKLİK İLKESİNİ SAVUNDU'

Putin, sözlerine şu ifadelere devam etti:

'Şimdiye kadar düşmanlarımızla çok yerde savaş verdik. Ordumuzun cesaretinden ve savaşa katılanların çocukları ve torunlarının cesaretlerinden biz de övünüyoruz. Küresel savaşın dehşetini durdurmak için elimizden geleni yapma görevimiz var. Rusya hep denklik ilkesini savunmuştu. Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır.'

'BATI'NIN BAŞKA PLANLARI VARDI'

Batı'nın planlarından bahseden Putin, 'Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz' dedi
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