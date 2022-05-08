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Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı

Halk TV'de Asıl Mesele programına konuk olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarından bahsederken muhaliflerin yüzü düştü.

Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı
Ekleme: 8.05.2022 - 22:38 Güncelleme: 8.05.2022 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı
Halk TV ekranlarında yayınlanan Asıl Mesele programına LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker konuk oldu.

Toker programın ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı'
Toker, 'Adam yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı. Bunlar on yıllar boyunca tartışılmış şeylerdi.' dedi.

'İsteseniz de istemeseniz de yapacağım dedi yaptı'
Toker sözlerine şöyle devam etti:

'Taksim'e cami yapacağım dedi yaptı. Ayasofya'yı açacağım dedi açtı. Havalimanını isteseniz de istemeseniz de yapacağım dedi yaptı. 3. köprüyü yapacağım dedi yaptı. Körfez köprüsü yapacağım dedi yaptı.'

'Demek ki Aya'da gider bu adam'
'Fazla zekanız sınırlıysa, bak yaptı mı yaptı. Demek ki Aya'da gider, diğer söylediklerini de yapar bu adam. Dış politikada da yapar. Yapıyor diye de düşünüyorum.'

Toker'in sözleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı ve programda bulunan diğer muhalifleri şaşırttı.

'Muhalefet, seçmeni Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltemeyeceğine ikna ederken zorlanacak'
Öte yandan Cem Toker, sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Toker, 'Cümlem tırpanlanmış. Konu Erdoğan'ın seçmen kütlesini vaatlerine ikna edebilmesi. Ekonomiyi düzeltebileceğine ikna edebilmesi. Seçmeni açısından, Erdoğan yapacağım dediklerini yaptı. Muhalefet, seçmeni Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltemeyeceğine ikna ederken zorlanacak. Onu anlattım.' şeklinde konuştu.
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