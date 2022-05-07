Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar Tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı' ifadelerini kullandı.Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği operasyonla dün ülkenin güneydoğusundaki Mariupol'den, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda mahsur kalanlar da dahil 500 sivilin daha tahliye edildiğini duyurmuştu. Bugün üçüncü bir sivil tahliye operasyonu yapılacağı açıklamıştı.Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk dün, bugünkü operasyonun Azovstal Demir Çelik Fabrikası içinde mahsur kalanlara odaklanacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etmişti.