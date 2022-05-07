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Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

Erdem Çağlar, 4 Mayıs'ta iki arkadaşıyla Üsküdar Beylerbeyi sahiline gitmiş, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek denize düşmüştü. Sudan çıkamayan Çağlar, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Erdem Çağlar'ın acılı annesi Neşe Özbey'in, "Ciğerim yanıyor, nefes alamıyorum. Ne olur bana birileri yardım etsin, çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısı..." sözleri yürekleri dağladı. İstanbul Boğazı'nda kaybolan Erdem'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ekleme: 7.05.2022 - 21:35 Güncelleme: 7.05.2022 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!
Erdem Çağlar, 4 Mayıs'ta iki arkadaşıyla Üsküdar Beylerbeyi sahilinde, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek denize düştü.

ERDEM ÇAĞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN DENİZE DÜŞTÜ

Anne Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gece 05.30'da yaşanan olayda, oğlunun arkadaşlarıyla sahilde oturduğunu, fotoğraf çektirmek için duvarın üstüne çıktığı sırada denize düştüğünü söyledi.

Erdem Çağlar fotoğraf çektirirken düştüğü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Acılı anneden yürek yakan feryat!

'SOPA UZATMIŞLAR AMA...'

Arkadaşlarının oğlunu kurtarmaya çalıştığını anlatan Özbey, 'Gözlerinde lens vardı. Muhtemelen tuzlu su lensini çıkarttı, göremedi. Sopa uzatmışlar ama hiçbir şey görememiş. Akıntıya kapılmış gitmiş.' dedi.

Neşe Özbey, arama çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

'Arama çalışmaları devam ediyor ama ben daha çok yoğunlaşmasını istiyorum. Kimin elinden ne geliyorsa bir şey yapalım çünkü benim çocuğum üç gündür yok.

ACILI ANNEDEN YÜREK YAKAN FERYAT: CİĞERİM YANIYOR, NEFES ALAMIYORUM

Bugün dördüncü gün olacak sabah 05.00'te. Ciğerim yanıyor, nefes alamıyorum. Ne olur bana birileri yardım etsin, çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısı...

Belki çok iyi yapılıyordur ama anne yüreği işte, bana az geliyor. Daha çok şeylerin yapılmasını istiyorum. Ben gidip arayamıyorum. Orman olsa çıkayım arayayım, her yere salayım akrabalarımı ama denizin içinde nereye koyayım insanları.'

'YARDIM EDECEK KİMSEMİZ YOK'

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen Özbey, 'Bizim çok çevremiz yok, yardım edecek kimsemiz de yok. Eğer kim varsa büyük, başta, bize nasıl yardım edebiliyorlarsa etsinler lütfen.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdem Çağlar, 4 Mayıs'ta iki arkadaşıyla Beylerbeyi sahiline gitmiş, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek denize düşmüştü. Sudan çıkamayan Çağlar, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Çağlar'ı denizde arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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