Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

PKK/KCK sözde Yürütme Komitesi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan 27 Nisan'ta yayımlanan röportajında bu durumu itiraf etti. Örgütün, henüz 11 yaşındayken 2015 yılında Diyarbakır'dan zorla kaçırarak eğitim verdiği 1994 doğumlu R.K., örgütten kaçarak 30 Nisan 2022'de güvenlik güçlerine teslim oldu.2286 GÜN SONRA ÖRGÜTÜN ELİNDEN KURTULMAYI BAŞARDIMEmniyetteki işlemleri devam eden R.K., ilk ifadesinde terör örgütü PKK/KCK'nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi.Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi.ÇOCUKLARI YA HAPSE ATIYOR YA DA ÖLDÜRÜYORLARPKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kışkırtma işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor.Çocuklardan birçoğu kaçmak istiyor ama PKK/KCK tespit ettiği çocukları ya hapse atıyor ya da öldürüyor.Gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar sonucu örgüt içerisinde moralin çok düşük.Birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını söyleyen R.K., Kerkük'te bulunurken G.Ç. ile birlikte örgütten kaçmaya karar verdiklerini, yaşadığı eziyetin 2286 gün sonra bittiği için mutlu olduğunu ifade etti.