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Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

Her fırsatta çocukları kaçırdığı ve silahlandırarak Kandil'e gönderdiği defalarca basına yansıyan hain terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak Kuzeyinde icra ettiği Pençe serisi operasyonlar sonrası dağılma sürecine girdi.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!
Ekleme: 6.05.2022 - 09:02 Güncelleme: 6.05.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!
PKK/KCK sözde Yürütme Komitesi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan 27 Nisan'ta yayımlanan röportajında bu durumu itiraf etti. Örgütün, henüz 11 yaşındayken 2015 yılında Diyarbakır'dan zorla kaçırarak eğitim verdiği 1994 doğumlu R.K., örgütten kaçarak 30 Nisan 2022'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

2286 GÜN SONRA ÖRGÜTÜN ELİNDEN KURTULMAYI BAŞARDIM

Emniyetteki işlemleri devam eden R.K., ilk ifadesinde terör örgütü PKK/KCK'nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

ÇOCUKLARI YA HAPSE ATIYOR YA DA ÖLDÜRÜYORLAR

PKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kışkırtma işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor.

Çocuklardan birçoğu kaçmak istiyor ama PKK/KCK tespit ettiği çocukları ya hapse atıyor ya da öldürüyor.Gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar sonucu örgüt içerisinde moralin çok düşük.

Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!

Birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını söyleyen R.K., Kerkük'te bulunurken G.Ç. ile birlikte örgütten kaçmaya karar verdiklerini, yaşadığı eziyetin 2286 gün sonra bittiği için mutlu olduğunu ifade etti.
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Örgütten kaçarak teslim oldu! PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti!
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