Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına bayram kutlaması

Vakaların düşmesiyle birlikte gevşetilen tedbirlerle, Ramazan Bayramı yurdun 4 bir yanında coşkuyla idrak ediliyor...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu bayramda salgının ilk gününden itibaren ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarını unutmadı.Bakan Koca, gece yarısı bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret etti.Hastalarla yakından ilgilendiBakan Koca'nın ilk ziyareti, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne oldu.Karşısında Bakan Koca'yı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.Hem hastaların bayramını tebrik eden Bakan Koca, bir yandan da geçmiş olsun dileklerini iletti.Personellerin taleplerini dinlediDoktorlardan hastaların durumuna ilişkin bilgi alan Koca, daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek personelin taleplerini dinledi.Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.