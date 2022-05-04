  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürüyor. Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın adeta sembolü haline gelen 'Z' harfi, bu kez Ukraynalılar tarafından kullanıldı. Rus askerlerinden intikam almak isteyen Ukraynalı askerler düşman askerlerinin cesetleriyle Rusya'ya korkutucu bir mesaj yolladı.

Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Ekleme: 4.05.2022 - 11:44 Güncelleme: 4.05.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Z harfi zaman içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en büyük sembolü haline geldi.


Rus tanklarının, askeri araçların, sporcuların hatta Putin yanlısı sıradan Rus vatandaşların üzerinde bile rastlanmaya başladı… Oyuncak firmaları üzerinde bu sembolüm olduğu oyuncak tankları satışa çıkardı.


Kiev ve çevresini ele geçirmekten vazgeçen Putin, birliklerini Donbass yönüne çevirmişti. Bu bölgeye yakın ve stratejik konumundan dolayı çok önemli olan Harkov kentinde rastlanan manzaralar ise görenleri adeta şoke etti.


Ukrayna ordusu Rus askerlerini Harkov yakınlarındaki bir kasabadan temizlerken arkalarında bıraktıkları görüntülere bakmak çoğu insan için çok zor. Şehre yakın bir kasabayı ele geçiren birlikler öldürdükleri Rus askerlerinin cesetlerini Z harfi gibi görünecek şekilde dizdiler.


AP tarafından fotoğraflanan bu an görenlerin kanını dondurdu ve ‘Ukraynalı askerler Rus askerlerine misilleme yaptı’ şeklinde yorumlandı.

DONBASS YOLUNU KESTİLER!

Harkov’a 50 kilometre uzaklıktaki Staryi Saltiv kasabasını Ruslardan alıp yeniden ele geçirmeyi başaran Ukrayna birlikleri aynı zamanda Rusya ordusunun Donbass’a uzanan tedarik yolunu da kesmiş oldu.

İlerleyen Ukrayna birliklerinin ardından Harkov'dan çıkan gazeteciler, yakındaki kırsal bölgeyi "açık hava mezarlığı" olarak tanımladılar; sokaklar ve tarlalar sahipsiz yatan cesetlerle doluydu.


Bunların arasında en korkunç manzaralardan biri, 'Z' harfi şeklinde yerleştirilmiş Rus askerlerin cesetleriydi. Sivillerin cesetleri ise apartmanların içinde ve yakınlardaki yanmış araçlarda bulundu.

HEPSİ SAVAŞ SUÇU...

Tüm bu görüntüler aslında işlenen savaş suçlarının da kanıtı…

Öte yandan bölgede çekilen görüntüler, Ukrayna topçularının Donbass'ın kontrolü için ağır çatışmalar devam ederken, İzyum'un batısında, daha güneyde bir Rus zırhlı araç konvoyunu imha ettiğini gösterdi.

Amerikan istihbaratı, Rusya'nın dün Ukrayna içindeki hedeflere karşı 30 füze fırlattığını, topçuların ise birliklerin saldırması için onları yumuşatmak amacıyla savunma pozisyonlarını vurmaya devam ettiğini söyledi. Pentagon, ağır bombardımana rağmen, Rusya'nın kazanımlarının az olduğunu açıkladı.
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin çağrı
İşte Rusya'nın Ukrayna ordusuna verdiği zarar.
Biden'dan yargıya 'kürtaj' baskısı! Yüksek mahkemeye gözdağı verdi
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Putin Macron’u açık açık uyardı! Flaş yaptırım misillemesi: İmzayı attı!
Seçimden sonra 13 bin emekçiyi tek tek tespit edip kıyım yapan CHP'li İBB, PKK'lı çalışanı nasıl tespit edemedi?
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü