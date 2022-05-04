FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içinde önem verdiği ilk yapılanma Hava Harp Okulu'nda başladı. Öyle ki birçok öğrenci yıllarca sistematik işkence gördü. Sindirilerek istifaya zorlandı. İşkenceyi yapanlar ise yine öğrencilerdi. Ama onlar kollanan, Hava Harp Okulu sözde lider kadrosu tarafından görevlendirilip aktif olarak işkencede kullandırılan FETÖ'cü subaylardı. Bir de o öğrencileri FETÖ'cü olarak eğitmekte görevli subaylar vardı. Mezun olanlar ise zaten aktif darbe girişiminde rol aldı.HAVACILAR NASIL FETÖ/PDY HAKİMİYETİNE GİRDİ?15 Temmuz darbe girişiminde halkının üzerine bomba yağdıran katil pilotlar nasıl yetiştirildi? FETÖ Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl hakimiyeti altına aldı. Tüm bu yaşananların perde arkasında ne vardı?" Yanıtlar ve daha fazlası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmada gözler önüne serildi.SORUŞTURMADA BÜYÜK TİTİZLİKMilli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan yüzlerce sayfalık yazışma süratli bir şekilde kapsamlı bilgilere dönüştürülerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma dosyasına dahil edilen evrak ve bilgiler ışığında şikayet konusu bir çok hadise doğrulandı. Soruşturma çok sayıda şüpheliyi kapsayacak şekilde genişletildi. Hala pek çoğunun darbeye teşebbüste iştirakten hükümlü ve tutuklu, kamu görevinden çıkarılmış olan FETÖ/ PDY üyesi havacı Tuğgeneral, Tümgeneral rütbesinde de olan subayların sorguları yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor.YAPILANMANIN PLANLAYICISI FETÖ'CÜ BEKİR ERCAN VAN400'e yakın şüphelinin bulunduğu dosyada, 500 civarında mağdur bulunuyor. Şüpheliler arasında olay tarihinde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı olan eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van da bulunuyor. Zaten FETÖ'nün darbe girişiminde F16'lara havada yakıt sağlayan ve o kanlı gecede darbe girişiminin başarıya ulaşması için illegal her yolu denediği tespit edilen, daha birçok aktif rolde yer alan FETÖ'cü Van'ın Hava Harp Okulu'ndaki yıllar önce başlayan yapılanmanın planlayıcısı olduğu soruşturma dosyasında yer aldı.İŞTE O ÇARPICI RAKAMLARSoruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu güne kadar FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı subay, astsubay ve diğer personel olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sayının tam 6 bin 492 kişi olduğu belirlendi. Sayının korkunçluğu kadar bir çarpıcı gerçek daha vardı. Bu subaylar FETÖ'cüler tarafından yetiştirilip mezun edilmiş, aktif olarak darbe girişimine katılmışlardı. Yine darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ/PDY irtibatı nedeniyle ihraç edilen jet pilotu subay sayısının 927 olduğu ortaya çıktı.AMAÇLARI VE PLANLARI YILLAR ÖNCE BELİRLENDİDarbe girişiminden yıllar önce TSK'da kadrolaşmayı hedefleyen FETÖ/PDY öncelikle ve ağırlıklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki personelin eksiksiz ve firesiz olarak örgüt mensuplarından oluşmasını hedeflemiş ve bunu tam anlamıyla hayata geçirmek için havacı subay yetiştiren tek kurum olan ve 1912 yılından itibaren TSK'nın pilot ihtiyacını karşılamakla mükellef olan Hava Harp Okulu'nda tam ve firesiz olarak kadrolaşmayı ilerleyen yıllar içerisinde temin etti.SERBESTÇE MEZUN ETTİLER, SONUNDA HÜKÜM GİYDİLERÖyle ki disiplin cezası vermeden, subay olamayacakları yönünde herhangi bir telkinde bulunmadan, herhangi bir eziyet ve fena muameleye başvurmadan okuldan teğmen rütbesiyle mezun ettikleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot olarak atanmasını temin ettikleri pilotlar aktif darbe girişiminde rol aldı. 2004 ile 2015 yıllarına kadar devam eden süreçte mezun edilen subaylar menfur darbe girişiminde büyük roller üstlendi. Sonunda ise hüküm giydi.KRİTİK NOKTALARDAN, DARBEYE AKTİF KATILIMAHava Harp Okulu'nun, okul, öğrenci, alay ve bunlara bağlı 4 adet eğitim filosu ile bunlara bağlı kol ve tim komutanlarının, yıllar içinde FETÖ/PDY üyesi kişiler tarafından titizlikle seçilip atandığı belirlendi. Bu kapsamda menfur darbe girişimine iştirak edip mahkumiyet kararı alanlar ve bu soruşturmada görevli şüphelilerin tamamı belirlendi. Eski Tümgeneral Fethi Alpay darbe girişiminde Hava Harp Okulu Komutanı olarak görevliydi. Hüküm giydi. Soruşturma konusu 2008-2011 yılları arasında Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı daha sonra da darbe girişimine kadar Tümgeneral rütbesiyle görevini sürdürdü.Yine eski Kurmay Albay Hasan Hüsnü Balıkçı 2009-2011 yılları arasında Hava Harp Okulu 2. Filo 22. Kol Komutanı, 2011-2013 yılları arasında 4. Filo Komutanı ve hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması talimatını jet pilotlarına verip hüküm giydiği belirlendi. Tüm bu isimler tesadüf değildi. Hava Kuvvetleri'nde öğrencileri sindirip kendileri darbede aktif görev alan FETÖ/PDY mensuplarıydı. Soruşturma kapsamında isim isim, tek tek hainlerin kritik görevlerde yer alıp, kendinden olanları sözde eğitip kendileri gibi darbede görev aldırdığı, kendinden olmayanlara ise adeta hayatı zindan ettikleri ortaya çıktı.