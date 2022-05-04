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Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır'dan akşam saatlerinde kan donduran bir haber geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir otomobil, kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekleme: 4.05.2022 - 01:49 Güncelleme: 4.05.2022 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Kan donduran olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.

OTOMOBİL YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU

Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

GENİŞ ÇAPTA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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