Suudi Arabistan Prensi Türkiye'ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye'de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Turkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." ifadelerini kullandı.Öte yandan Kalın "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın haziran ayinda ziyaretini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İKİNCİ TÜR GÖRÜŞMELER NE ZAMAN OLACAK?Kalın "Bizim kendilerine sunduğumuz bilgiler ve belgeler ışığında taleplerimiz doğrultusunda nasıl bir yol haritası izleyecekleri, somut adımlar atacaklarına dair bir geri dönüş olmadı. Ancak bunu gördükten sonra sürecin bundan sonraki safhasıyla ilgili ne zaman ne şekilde hangi düzeyde bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar verecegiz" şeklinde konuştu.