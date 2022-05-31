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Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak direğinde bayrak yok. Eski belediye başkanı Melih Gökçek sordu ancak Yavaş yine cevap vermedi.

Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
Ekleme: 31.05.2022 - 23:45 Güncelleme: 31.05.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak direğinde bayrak yok. Eski belediye başkanı Melih Gökçek sordu ancak Yavaş yine cevap vermedi.

Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!

Melih Gökçek, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Mansur Yavaş bugüne kadar 58 milyar (eski parayla 58 kattrilyon) Ankara Belediye bütçesinden 20*30 bayraka kaynak mı ayıramadın?

Yoksa HDP'liler mitinglere Türk bayrağını yasakladı, HDP'ye hoş görünmek için mi bunu yaptın?

Mansur 2 yıldan az kaldı, unutma Ankara'lı hesabı sorar.''

Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
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