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Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Miçotakis, yine Türkiye'yi suçlamaya kalktı. Miçotakis, "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Ekleme: 31.05.2022 - 13:09 Güncelleme: 31.05.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'de iki günlük zirve kapsamında bir araya geldi.

Zirvenin gündemini, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar ve gıda güvenliği oluşturuyor.

Brüksel'de Türkiye'yi hedef aldı
Toplantıya katılan isimlerden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada, bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Miçotakis, "Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin son dönemdeki yoğun provokasyonu ve Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında bilgilendireceğim." dedi.

Yunanistan Başbakanı, zorluklarla "güvenle ve kararlılıkla yüzleştikleri" şeklinde ifadeler kullandı.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

"Güçlü müttefiklerimiz var"
Yunanistan'ın uluslararası hukuka sahip bir ülke olduğunu savunan Miçotakis, "Güçlü müttefiklerimiz var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermemek için caydırıcılığa daha fazla yatırım yaptık." diye konuştu.

Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artıran ABD, söz konusu ülkedeki parlamentoda onaylanan ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması sayesinde 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten faydalanabilecek.

ABD'ye F-16 baskısı
Türkiye, her fırsatta Atina'ya doğrudan diyalog çağrısı yaparken, Atina ise bu çağrıları geri çevirerek, adaları silahlandırma girişimleri şeklindeki hamlelerle tansiyonu yükseltme yolunu seçiyor.

ABD ziyareti sırasında Kongre'de yaptığı konuşmada da Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullanan Miçotakis, Ankara'nın F-16 tedariki konusundaki girişimlerini sekteye uğratmaya çalışmıştı.
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