Başkan Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: En büyük küresel sağlık tehdidi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Tütün en büyük küresel sağlık tehdidi. Mücadelemizi bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Nargile ve elektronik sigaranın da tütün kadar zararlı olduğunu belirten Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil, tam aksine çok fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmak için bazı hazırlıklar yapıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:Dünyamız geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleşti. Halbuki tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz.Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımıyla mücadele eksenli olarak bunu sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkin mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez.Araştırmalar bu sayede ülkemizde sigara kullanımında kısmi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil.Ama biz hepsinin de farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz. Gençlerimiz için rol modeli olacak başarılara sahip sizlere, bu mücadelemize verdiğiniz destek için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.Biz milletimizi çok seviyoruz, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki ‘seni sevdiğimiz için özellikle gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar verecek bir şeyi ondan alıp ondan kurtarmak. Burada da böyle ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman bayağı güzel işler yapmışız.Araçta falan aslında sigara kullanmak yasak ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef… Bazen araçla giderken bakıyorum, hem arabayı kullanıyor bir elinde de sigara içmeye devam ediyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum ‘şunu at at' diye. Ama hiç umurunda değil. O yine o şekilde devam ediyor.NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA DAHA AZ ZARARLI DEĞİLÖzellik bu konuda elektronik sigara filan diyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Nasıl para kazanırız onun yolları. Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Acımasız zarar vermeye devam ediyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, tam aksine çok fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmak için bazı hazırlıklar yapıyoruz.