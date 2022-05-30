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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Ekleme: 30.05.2022 - 10:32 Güncelleme: 30.05.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Şehit ateşi Samsun'a düştü. Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu
Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak'ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
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