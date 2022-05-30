  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefet partilerini hedef alan son açıklamalarına değindi.

Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
Ekleme: 30.05.2022 - 23:53 Güncelleme: 30.05.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
Terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ile gizli ittifak içerisinde olan ve kendi içerisinde de adaylık yarışı yapan altı muhalefet partisine tepki gösterdi.

Altılı masa görüşmelerini hedef alan Demirtaş, 'On milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin.' ifadelerini kullandı.

NEDİM ŞENER: HDP'NİN RUHU ALTILI MASADA DURUYOR
Demirtaş'ın çıkışını TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, muhalefet partilerinin sessizliğine dikkat çekti.

Demirtaş'ın muhalefete ayar verdiğini ve bunun karşısında altı partiden hiçbir tepki gelmediğini ifade eden Şener, 'Muhalefet o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyorlar. Altılı masada fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masada duruyor' diye konuştu.

'KİMSE DE 'BİR DAKİKA SEN MASADA YOKSUN NE SAÇMALIYORSUN' DEMİYOR'
Şener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Demirtaş, 2015'teki seçimlerde yüzde 13 aldıklarında, PKK'ya karşı eğer liderlik gösterebilseydi, bugün herkesin savunabileceği bir insan olabilirdi. O da bir taktik yürütüyor içeriden. Onun da yandaşları var. Herkes 'altılı masa, altılı masa' derken, yedinci ortağı göz ardı ederken adam cezaevinden ayar verebiliyor. Onlardan da tek bir ses çıkmıyor, 'Bir dakika ya ne yapıyorsun' demiyor. Altı kişinin aklı yok, sen her şeyi görüyorsun. Bunların bir lider seçme kapasitesi, bir program oluşturma cesaretleri yok. Sen oturup ayar veriyorsun, 'Şöyle böyle yapın' diyerek koca muhalefete. Muhalefet de o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyor.Gerçekte de almıyorlar da masaya ama o tabi fotoğrafa sokmuyorlar, fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masa duruyor.'
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Rusya Hollanda'nın vanasını kapatıyor!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!