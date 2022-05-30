MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği, Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat ve fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçlarının ele alındığı öğrenilen toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...Diyarbakır annelerine bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz .1000. gününü aştı. annelerin çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için başlattığı bu mücadeleye katılan annelerin tek tek evlatlarına kavuşmalarını ümit ediyoruz.Ayrıntılar geliyor...