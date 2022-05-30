Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'de yerel geçişler şeklinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yükselmeye devam ediyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyretmeye hazırlanıyor.MARMARA VE EGE DİKKAT!Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.HAVA DURUMU TAHMİNİ: 30 DERECENİN ÜZERİNDE SEYREDECEKMarmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bursa dolaylarında yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık bölgenin genelinde 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.Ege Bölgesinde de parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık İzmir'de 34, Denizli'de 36 derece ölçülüyor. İç Ege'de de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülüyor.AKDENİZ HAVA DURUMUAkdeniz Bölgesi de parçalı bulutlu. Sıcaklık Antalya'da 30, Mersin'de 28, Adana'da 34 derece ölçülüyor. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.İÇ ANADOLU HAVA DURUMUİç Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin batı kesimlerinde bölgesel yağmurlar görülebilir. Sıcaklık Ankara'da 32, Sivas'ta 27 derece ölçülüyor.KARADENİZ HAVA DURUMUKaradeniz Bölgesinin de batı kesimlerinde yerel yağışlar görülüyor. Bölgenin kalanında gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Bolu'da 30 dereceyi aşıyor. Samsun'da 23, Trabzon'da ise 21 derece ölçülüyor.DOĞU ANADOLU HAVA DURUMUDoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık batı kentlerde en yüksek 31-32, kalan kentlerde ise 25-26 derecelerde ölçülüyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMUGüneydoğu Anadolu Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık bölge genelinde en yüksek 35 derecelerde ölçülüyor. Pazartesi ve Salı günü adım adım yükselmesi bekleniyor.