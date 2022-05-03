  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı.

Ekleme: 3.05.2022 - 11:44 Güncelleme: 3.05.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı
Mağara köyünden Cemil Turan, 'Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir' dedi.


Türkiye'de Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 Sayılı Kanun ile kurulmasıyla, petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi. O yıllarda Mardin'e, şimdi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı olan Mağara köyü yakınındaki Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu 'Basbirin-1', dönemin Maliye Bakanı olan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 13 Ekim 1934'te törenle açıldı.

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Çalışmalar sırasında 1324 metre derinlikte petrole rastlandı. Ancak yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle 15 Haziran 1936'da çalışmalar 1351 metrede sonlandırıldı.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açılarak sondaj çalışmalarına başlandı.


Gece gündüz çalışılan sahanın güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı.


Mağara köyünden olan Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Turan, 'Mustafa Kemal Atatürk Paşamız Türkiye'de ilk petrol kuyusunu 88 yıl önce Midyat yakınlarındaki Basbirin sahasında açmıştır.

88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bizim bölgemiz için umut verici bir gelişme. Petrol çıkarsa bölgemize ciddi katkılar sağlanacak. Yeni istihdam alanları açılacak. Bu çok sevindirici bir olay' dedi.
Baskılar sonuç verdi: Doğu Türkistan’da 6 yıl sonra bayram namazı kılındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti
Başkan Erdoğan İdlib'deki anahtar teslim terörine video mesaj gönderdi!
Görüntüleri izleyince inanamadı! Çamaşır ipinden taytları alıp... Ankara'da iğrenç olay
Rusya Ukrayna savaşından sonra korkutan gelişme: Çin'e ait savaş gemileri tespit edildi
FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi
Savunma sanayinden bayram hediyesi! Gökdeniz hedefleri imha etti
Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi! Savcı ek mütalaa ile ceza istedi
İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarını yalanladı.
Sincar'a Bağdat operasyonu
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
İETT şoförü dehşet saçtı! Tartıştığı şoförün karnını yardı
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! 'Sonun Bergen gibi olacak'
Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Kıdem tazminatında 6 kritik nokta! Sigortasız çalıştırılan sürenin kıdemi ödenir

Kıdem tazminatında 6 kritik nokta! Sigortasız çalıştırılan sürenin kıdemi ödenir

Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti

Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Altın fiyatları çakıldı: İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları çakıldı: İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...