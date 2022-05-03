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Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!

İçişleri Bakanlığı, mülteciler üzerinden provokasyona soyunan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Ekleme: 3.05.2022 - 23:35 Güncelleme: 3.05.2022 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Çataklı açıklamasında 'Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır' ifadelerine yer verdİ.
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
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