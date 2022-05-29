İstanbul'da fetih coşkusu! Fethin sembolü Ayasofya'da ışık gösterisi

İstanbul'un Fethinin 569. yıl dönümü görkemli törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Son olarak Fethin sembolü olan Ayasofya'da izleyenleri büyüleyen bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.AYASOFYA'DA GÖRKEMLİ KUTLAMATürkiye'de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. Yıldönümü Ayasofya Camii'de görkemli bir gösteri ile kutlandı.Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.