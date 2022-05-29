Beril Varol cinayetinde şok gelişme! İntihar notu ortaya çıktı!

İstanbul'da eski kız arkadaşı akademisyen Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı. Bıraktığı intihar notunda; " Hayat denen sefil döngüye geldim yapmak istediklerimi yaptım. Kaldı bir intikamım onu da aldım" yazdığı öğrenildi.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) dün sabah ölü bulundu.Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından bugün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.Olayla ilgili eski kız arkadaşını ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.Bektaş'ın bıraktığın notta; 'Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım.Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam.Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam' yazdığı görüldü.