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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'ABD'ye para kaçırıyorlar. Erdoğan ABD'ye kaçacak.' iftirası ile kendisini ve ailesini hedef almasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar." dedi. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün ne şahsım, ne çocuklarım, eşim, damadım, torunlarım hiçbirimiz belki de hayatta olmayacaktık. Nitekim o gün bulunduğumuz yere baskın yapanlar bizim iki tane korumamızı şehit ettiler, iki tane bayan korumamız ağır yaralandı. Bunları biz yaşadık, gördük. Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı’na indik, 11 gibi Bay Kemal oradaydı ve FETÖ’cüler tankların arasından Bay Kemal’i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük
Ekleme: 29.05.2022 - 15:04 Güncelleme: 29.05.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde medya mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'ABD'ye para kaçırıyorlar. Erdoğan ABD'ye kaçacak.' iftirası ile kendisini ve ailesini hedef almasına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"AĞA BABALARININ YALANLARINI TEKRAR EDİYORLAR"
Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü programında bunları belgelerle açıkladım, belgelerle gösterdim.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

O zaman ne diyorlardı, 'uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar'. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

15 TEMMUZ'DA KAÇAN KİM? BAY KEMAL
Şimdi, 15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün ne şahsım, ne çocuklarım, eşim, damadım, torunlarım hiçbirimiz belki de hayatta olmayacaktık. Nitekim o gün bulunduğumuz yere baskın yapanlar bizim iki tane korumamızı şehit ettiler, iki tane bayan korumamız ağır yaralandı. Bunları biz yaşadık, gördük. Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı'na indik, 11 gibi Bay Kemal oradaydı ve FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanının evine gönderdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

Biz ise milletimizi havalimanına çağırmıştık, biz de oradaydık ve milletim de bizi yalnız bırakmadı. Gece hep birlikte geldiler, alanda toplandılar. Üzerimizden helikopterler, jetler geçiyordu ama onlar orada bizimle beraber buluştular. Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük
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