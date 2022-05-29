Bakan Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için taziye mesajı yayınladı!

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadesi yer aldı.'Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır' başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Çatal'ın fotoğrafına da yer verildi.