Vali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını kutladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.Vali Yerlikaya, video mesajında şunları kaydetti:'Sevgili İstanbullular, dünya üzerinde fethi Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenip, çağ kapatıp yeni bir çağ başlatan başka bir şehir daha yok. Kubbelerle donattığımız, Osmanlı Devleti'ne 470 yıl boyunca başkentlik yapan, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz işte böylesine özel, böylesine ayrıcalıklı bir şehir. Ve bu eşsiz şehrin fethinin 569. yıl dönümündeyiz. Kutlu olsun.'Şanlı sancağın, tarihte benzeri görülmemiş bir fetih planı ile 53 gün süren kuşatma sonunda İstanbul surlarında dalgalanmaya başladığına dikkati çeken Vali Yerlikaya, 'İşte o günden beri her 29 Mayıs bizler için fetih demektir, Fatih demektir, İstanbul'umuzun bayramı demektir. Bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden, kutlu fethin fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.