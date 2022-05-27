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Brezilya'da polis gözaltına aldığı siyahiyi gaz bombasıyla öldürdü

Brezilya’da polis tarafından gözaltına alınan siyahi bir adam, polis aracının içinde açılan gaz bombasıyla bırakılarak öldürüldü.

Ekleme: 27.05.2022 - 14:53 Güncelleme: 27.05.2022 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Brezilya'da polis gözaltına aldığı siyahiyi gaz bombasıyla öldürdüBrezilya’da Umbaúba şehrinde 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos polis tarafından durduruldu.

Polis, Jesus Santos'u arabanın bagajına gaz bombasıyla birlikte zorla kapattı. Polis, adamın direnmesine aldırış etmeden dumanlar çıkan bagajın kapağını bastırarak Santos’un çıkmasını engelledi.

Sosyal medyada tepki topladı
Santos’un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

"Saldırı potansiyeli şüphesiyle müdahale edildi"
Açıklamada "(Şüpheli) bir PRF ekibinin yaklaşımına aktif olarak direndi. Saldırganlığı nedeniyle, onu tutmak için hareketsizleştirme teknikleri ve daha az saldırı potansiyeli olan araçlar kullanıldı ve şahıs Umbaúba'daki Polis Karakoluna götürüldü." denildi.

Brezilya’da polis, gaz bombasıyla bagaja kapattığı kişinin ölümüne sebep oldu



"Şizofreni hastası olduğu için paniğe kapıldı"
Santos’un yeğeni Wallison de Jesus yerel basına yaptığı açıklamada, kendisinin de olay yerinde olduğunu, amcasının sadece motosiklet kullandığını ve polisin onu sebepsiz yere durdurduğunda heyecanlandığını belirtti. Şizofreni hastası olan Santos’un, polisin şizofreni ilaçlarını üstünde bulunca heyecanlanarak tedirgin olduğu ifade edildi.

Brezilya'nın George Floyd vakası
Brezilya’da halk, sosyal medyada olayı, Santos’u siyahi bir Brezilya vatandaşı olmasından dolayı ABD’de gözaltı sırasında boğularak hayatını kaybeden Geroge Floyd’a benzetti ve polisi ırkçı davranışlar sergilemekle suçladı.

"Brezilya bir ölüm kampı"
DHA'nın haberine göre, Siyahi aktivist ve politikacı Renata Souza konuyla ilgili dün "Polis memurları bir arabayı gaz odasına çevirdi ve yeğeni güpegündüz izlerken zihinsel bozukluğu olan bir adamı idam etti. Böyle bir insanlık dışılığın tarifi yok. Brezilya bir ölüm kampı!" dedi.
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