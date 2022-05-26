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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ekleme: 26.05.2022 - 09:20 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alınacaktır.' ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022 olarak bildirildi.
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak