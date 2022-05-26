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TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı

Ankara’da geleneksel olarak düzenlenen fakat son 2 yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılamayan Trabzon Günleri’nin 17’incisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Millet Bahçesi’nde açılışı yapıldı. Ankara’nın Altındağ İlçesinde bulunan Millet Bahçesinde dün açılışı yapılan Trabzon Günleri, 29 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı
Ekleme: 26.05.2022 - 17:06 Güncelleme: 26.05.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen 17'incisi düzenlenen Trabzon Günleri'ne TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanları, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninin ardından, askeri operasyonlarda şehit düşen askerlerimiz için Kur'an tilaveti okundu.



Törenin açılış konuşmasını Başkent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu yaparken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu birer konuşma yaptı. Açılış töreninde sonrasında ise kurdele kesimine geçildi.



'BİRLİKTE RAHMET VARDIR'

İçişleri Bakanı Soylu, 'Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Biz sayın milletvekillerimiz ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte, bir değerlendirme yaptık. Özellikle şehitlerimiz münasebetiyle sayın valimize ve etkinlik heyetine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Birer cümle hayırlı olsun, temenni ve dileklerimizi iletmek istedik. Şu cümleyi unutmamak lazım. Birlikte rahmet vardır. Bu cümle çerçevesinde salgının ortaya koyduğu ayrılık bir vesile ile bugün sona ermiş durumdadır' dedi.



BBP Genel Başkanı Destici de, 'Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin şahsında bütün güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Trabzonspor'u da bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuz da hayırlı olsun' şeklinde konuştu.



'SALGIN ŞARTLARININ ORTADAN KALKMASIYLA BERABER'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Uzun zamandır salgın nedeniyle birçok sebeple illerin tanıtımlarının yapıldığı günler burada gerçekleştirilememişti. Şimdi, hem çok güzel bir mekan olarak, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hazırladığı Millet Bahçesinde, çok güzel atmosferde, salgın şartlarının ortadan kalkmasıyla beraber ki vatandaşlarımız bir biriyle hoş beş eder hale geldi. Böyle güzel bir ortamda Trabzon günlerinin Ankara'da yapılıyor olması sevindirici, memnuniyet verici. Trabzon'un, Trabzonluları hepimiz biliyoruz. Ama burada Trabzon'a dair kültürel unsurları Ankaralıların Trabzon'a gitmeden bunları müşahede etmelerine imkan verecek' açıklamasında bulundu.



Açılışa katılan milletvekilleri de kısa bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Trabzon Valisi Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu katılımcılarla birlikte alanda bulunan stantları gezdi.
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