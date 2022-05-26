Şehidin sözleri Mehmetçiğin cesaretini gözler önüne serdi: Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama oku

Şehit Cankaya mesajında, 'Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut. Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.Şehit babası Niyazi Cankaya (48), 'Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi.Çok duygulandık hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık' dedi.Şehit Cankaya'nın cenazesi bugün (Çarşamba) memleketi Simav Yeniköy Fatih Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, önceki gün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın İzmir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.Şehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya'nın (21) yaşadığı, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Hüseyin Cankaya'nın cenazesi bugün (Çarşamba) memleketi Simav Yeniköy Fatih Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.ADETA ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞPiyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın adeta şehit düşeceğini hissedermişçesine vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Çatışma bölgesinde görev yapan Hüseyin Cankaya'nın şehit düşmeden önce Kaan isimli arkadaşına, 'Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut.Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım. Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.ACILI BABA KONUŞTUNakliyecilik yaparak geçimini sağlayan şehit babası Niyazi Cankaya (48), 'Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş.Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk.'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik. Kısmet olmadı' diye konuştu. Şehit Cankaya'nın cenazesi bugün (Çarşamba) memleketi Simav Yeniköy Fatih Mahallesi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.