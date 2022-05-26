Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çevik Kuvvet polisleri, öyle bir şey yaptı ki; gören gözyaşlarını tutamadı.Polislerin sık sık karşılaştığı ve artık tanıdığı özel çocuk Nurettin Karataş, yine parktaydı.Bu sırada yanına yaklaşan polisler, önce çocuğun halini hatırını sordu, ardından sakladıkları kutuyu çıkardı.Çocuğun gözlerini polislerden biri kapattı, diğeri hediyeyi açtı.Gözlerini kamaştırarak açan özel çocuk, gördüğüne adeta inanamadı.Uzun zamandır istediği, sık sık hayalini kurduğu “PlayStation” oyununu görünce ne yapacağını şaşıran Nurettin, “Bu ne?” diyerek tepki verdi.Sonrasında kendini tutamayan Nurettin, ağlamaya başladı.Bir diğer polis ise çocuğun gözyaşlarına dayanamayarak ona sarıldı.Polislerin kendi aralarında para toplayarak hazırladığı bu sürpriz, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Duygusal anların yaşandığı video, sosyal medyada da viral oldu.