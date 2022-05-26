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3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...

Kamu çalışanları için yürütülen 3600 ek gösterge çalışmaları kapsamında temmuz ayında yasalaşacak maddeler, belli olmaya başladı.

3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Ekleme: 26.05.2022 - 10:14 Güncelleme: 26.05.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
3600 ek gösterde uzun zamandır tartışılıyor. Milyonlarca kamu çalışanının maaşlarını ve daha çok da emekli ikramiyelerini etkileyecek olan uygulama daha kapsayıcı olması için çalışmalar yürütülüyor.

Ek gösterge maaş ve emekli ikramiyelerini belirlerken kullanılan bir hesaplama yöntemi olarak öne çıkıyor. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin artması, alınacak ödemenin artması anlamına geliyor.

Açıklama ay sonunda yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da katıldığı toplantıda 3600 ek gösterge ile ilgili tarih vererek açıklamanın bu ay sonunda yapılacağını aktarmıştı. Düzenlemenin bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Madde madde 3600 ek göstergenin içeriği
Temmuz ayında son halini alarak yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan tabloya göre uygulamanın şu şekilde çıkacak:

-3600 ek gösterge kamu çalışanlarını kapsayacak.

-Şu ana kadar öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlilerini kapsıyor. Yönetici konumundaki memurlar da bu kapsamda düşünülüyor. Ancak kapsamın genişlemesi için çalışma devam ediyor.

-Göstergesiz memurların da gösterge kapsamına alınması düşünülüyor.

-Ek gösterge ile adı geçen mesleklerde çalışanların maaşları ve emekli ikramiyeleri ile emekli maaşları yükselecek. Artış emekli ikramiyelerine daha büyük oranda yansıyacak.

-Ek gösterge arttığında adı geçen memurların maaşları ortalama 100-200 lira arasında zamlanacak. 6 bin lira maaş alan bir memurun maaşı 6 bin 200 lira olacak.

-Emekle maaşlarındaki artış eskiye oranla yüzde 20'lere varan bir yükseliş gösterecek. Maaşlara en az 20-30 bin lira arasında artış uygulanacak. Çalışma yılına göre bu rakam 35 bin liraya kadar çıkacak. Daha önce 150 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir memur ek 3600 gösterge verildiğinde 180 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

-Öğretmen emeklilerine 1.000 lirayı aşan zam yapılacak. 5 bin 200 lira alan bir öğretmen emeklisi 3600 ek gösterge sonrasında 6 bin 240 lira maaş alacak.
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