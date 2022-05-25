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Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'

Rusya Ukrayna savaşı 4. ayına girmiş durumda. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları şiddetlendirirken, savaşın ilk gününden beri adeta küle dönen Mariupol'deki bir bina enkazında çalışan işçiler korkunç bir gerçekle karşılaştı. Yetkililer, binanın bodrum katında 200 ceset bulunduğunu söyledi. Yapılan açıklamada cesetlerin çürümeye yüz tuttuğu ve kokunun tüm mahalleyi sardığından bahsedildi.

Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'
Ekleme: 25.05.2022 - 10:42 Güncelleme: 25.05.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'
Rusya-Ukrayna savaşı 4. ayına girmiş durumda. Savaşın ilk gününden beri çatışmaların merkezi olan ve taş üstünde taş kalmayan Ukrayna'nın kenti Mariupol'ün ise Rusya'nın kontrolüne geçtiği söyleniyor.

Öte yandan gelen bir son dakika bilgisine göre Ukraynalı yetkililer, bir apartman enkazında çalışan işçilerin bodrumda 200 ceset bulduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun tüm mahalleyi kapsadığını ifade etti.

Öte yanda Rusya'nın kontrolü ele almaya çalıştığı Donbas'ın doğu sanayi bölgesinde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yetkililer, Rus birliklerinin termik santrale de ev sahipliği yapan Sievierodonetsk ve diğer bölgelerde saldırıları artırdığını söyledi.

Bölge valisinin yaptığı açıklamalara göre Donbas'ın Donetsk bölgesinde Rus bombardımanı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Luhanks bölge valisi, 8 yıldır devam eden ayrılıkçı çatışmadan beri yaşanan en zor zamanın yaşandığını ifade etti.

Vali, 'Ruslar aynı anda her yere ilerliyor. Çok sayıda savaşçı ve teçhizat getirdiler' dedi.

Mariupol'de 3 aydır direnen direnişçiler en son olarak şehirdeki Azovstal çelik fabrikasına sığınmıştı. Acımasız geçen kuşatma günlerinin ardından askerler fabirkayı terk etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal'da bulunan Ukrayna askerlerinden son grubun da teslim alınarak tamamen boşaltıldığını açıklamıştı.

Konaşenkov, 'Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi' ifadelerini kullanmıştı.
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Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'deki bir binada 200 ceset bulundu! 'Koku her yeri sarmıştı'
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