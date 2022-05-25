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Maymun çiçeği virüsü hakkında ürküten araştırma!

Son günlerde ortaya çıkan peş peşe vakalarla adını sıklıkla duyduğumuz maymun çiçeği virüsü hakkında İngiltere'de yapılan bir araştırma, daha önce fark edilmeyen bir noktaya parmak bastı. Uzmanlar, maymun çiçeği virüsü yüzünden çıkan lezyonlar geçse de virüsün bulaşıcılığının devam ettiğinin farkına vardı.

Ekleme: 25.05.2022 - 22:46 Güncelleme: 25.05.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Maymun çiçeği virüsü hakkında ürküten araştırma!
Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz maymun çiçeği virüsü dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerindeki tropik alanlarda ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığında vaka sayıları giderek artıyor.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Slovenya ve Çekya'da da maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Mirror gazetesinde yer alan haberde ise bir bulaşıcı hastalıklar dergisinde maymun çiçeği virüsü ile ilgili ilginç bir araştırmaya parmak basıldı.

Virüsle ilgili yapılan araştırma, maymun çiçeği lezyonlarının kaybolduktan sonra bile bulaşıçı olmaya devam ettiği söylendi.

Liverpool Tropika Tıp Okulu Araştırma Görevlisi Yardımcı Yazar Dr. Hugh Adler konuyla ilgili, 'Virüsün boğazda ve kanda hastalık süresince ve kızarılık düzeldikten sonra da pozitif kaldığını görebiliyoruz. Bu hastaların daha uzun süre bulaşıcı özellik gösterdiğinin ya da daha bulaşıcı özellik taşıdığının kesin bir göstergesi olmasa da bize virüs hakında az çok bilgi veriyor' dedi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı ve University College London'dan ortak yazar Dr Catherine Houlihan ise, 'Önceki maymun çiçeği salgınları sırasında tüm lezyonlar kabuklanana kadar bulaşıcı olarak kabul ediliyordu. Ancak Birleşik Krallık'ta kişileri takiben en az 3 hafta boyunca viral saçılma gözlemlendi' dedi.

Aynı zamanda uzmanlar çocuklarla ilgili de rahatatan şeyler söyledi. Pediatrik bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Dr. David Porter, Afrika dışında meydana gelen tüm vakalarda çok az çocukta bu virüse rastlandı. Ağırlıklı olarak yetişkinlerde görülüyor' denildi.

Çalışmada aynı zamanda bazı antiviral ilaçların semptomları kısaltma ve bir hastanın bulaşıcı olduğu süreyi azaltma potansiyelinin olduğunu gösterdi.
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