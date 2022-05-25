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Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine düzenlenen harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde hazırlıklar tamamlandığında yeni operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın sınır ötesi harekat sinyalinin ardından gözler yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıda güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulması için başlatılan çalışmalar dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Ekleme: 25.05.2022 - 10:45 Güncelleme: 25.05.2022 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

YUNANİSTAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ SİLAHLANMA FAALİYETLERİ ELE ALINACAK

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN MASAYA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.
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Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası MGK yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...
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