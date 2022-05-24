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Yasadışı bahis sitesi operayonu: 24 gözaltı!

İzmir'de, polisin yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliden 24'ü yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında, bahis oynayanlardan elde ettikleri değerlendirilen toplam 12 milyon 636 bin 476 lira tespit edildi.

Ekleme: 24.05.2022 - 21:42 Güncelleme: 24.05.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Yasadışı bahis sitesi operayonu: 24 gözaltı!İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internette bahis oynattığı belirlenen bir siteyi takibe aldı. Takip sonucu söz konusu siteyle bağlantılı bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde edildiği tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları devam ederken 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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