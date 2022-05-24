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Rusya ve ABD sözünü tutmadı! Askerlerimiz sahaya indi!

YPG/PKK, hala Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alanda bulunuyor.

Ekleme: 24.05.2022 - 19:56 Güncelleme: 24.05.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Rusya ve ABD sözünü tutmadı! Askerlerimiz sahaya indi!
ABD ve Rusya, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan çıkarma sözünü tutmazken, terör örgütü, ülkenin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerince güvenli bölgeye dönüştürülen sahada pek çok noktaya saldırılar gerçekleştiriyor.

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı (BPH) esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.

Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözlerini yerine getirmedi.

BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde, Amerikan tarafı, örgütün sınırdan 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneye çekileceği sözünü verdi ancak Washington yönetimi bu taahhüdünü yerine getirmedi.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti.

Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.

Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.

YPG/PKK halen Münbiç, Tel Rıfat ve Aynularab ilçelerinde
YPG/PKK'li teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor.

Örgütün sivilleri hedef alan terör saldırılarında Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesi öne çıkıyor. Nitekim örgüt, bu bölgeleri terör saldırılarında üs olarak kullanıyor.

ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, mutabakatlara göre çekilmesi gerek bölgelerden, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerini hedef alıyor ve muhalif savaşçıların mevzilerine sızma girişimlerinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından dün millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz.' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.' ifadelerini kullanmıştı.
Rusya ve ABD sözünü tutmadı! Askerlerimiz sahaya indi!
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