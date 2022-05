LGS'ye herkes kendi okulunda girecek!

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 5 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını anlattı. LGS’de süre ve içerik konusunda bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya karşılık Şensoy, “LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2018’den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması devam edecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak” dedi. Salgın sürecinde iki oturum arasında öğrencilerin bir araya gelmemesi için çalışıldığını anımsatan Şensoy, “Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” bilgisini verdi.Sadri Şensoy, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, Bakanlığın iki yıldır LGS başvurularını merkezi yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu yıl da 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak yaptık ancak bu öğrencilerin tamamı değil isteyen öğrenci sınava girecek. Sınava girmeyen öğrencilerimiz de yerel yerleştirme adını verdiğimiz ve detaylarını LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda belirteceğimiz kriterlere göre liselere yerleştirilecek.” Şensoy, sınav giriş belgelerinin de sınav günü öğrencinin sırasında hazır olacağını söyledi.“Geçtiğimiz iki yılda salgın önlemleri kapsamında her öğrenci, kendi okulunda sınava girmişti. Bu uygulama bu sene de devam edecek mi” sorusu üzerine Şensoy, “Salgın nedeniyle çocuklarımızın araçlara binerek başka yerlere seyahat etmelerini engellemek adına kendi okullarında sınavı yapıyoruz, bu durum sahada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu uygulamayı, bu sene de devam ettiriyoruz. Bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek” diye konuştu.LGS’ye gelirken öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeye ilişkin Şensoy, “Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri ile sınava alınacaklar. Velilerimizin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları, çocuklarımızın sınav günü stres yaşamamaları için çok önemli” diye konuştu. Şensoy, öğrencilerin yanlarında kalem ve silgilerini getireceklerini, bunları unutan öğrenciler için de idarecilerin tedbirli davranacağını söyledi.Boş vakitlerimi arkadaşlarımla geçiriyorumLGS ‘ye hazırlanan öğrencilerden Mehmet Halit Biray LGS sınavına hazırlanırken kendine has yöntemleri olduğunu anlattı: “Herkeste olduğu gibi bende de sınav stresi var ama takıntı derecesinde değil. Sınava bir ay var. Hafta sonları LGS stresini azaltmak için derslerden artakalan vakitlerde arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Böylelikle sınav stresini azaltıyorum.”5 Haziran’da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı ve 18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Günlerin azalmasıyla aylardır sınava hazırlanan öğrencileri de heyecan sardı. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını Yeni Şafak’a anlattı.Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse stresin her zaman kötü olmadığını bir miktar stresin bir motivasyon aracı olabileceğini belirtti. Karaköse, şu tavsiyelerde bulundu: “Eğer bir konuda hiç stres yaşamıyorsak, harekete geçmek için de gerekli gücü kendimizde bulamayız. Fakat bu stresin belli bir seviyesi var. Bu seviyeyi aştığımız zaman, stres bizim normalde göstereceğimiz performansın çok altında kalmamıza sebep olabilir. Stresin önüne geçmek için öncelikle, kişinin hedefini net bir şekilde belirlemesi ve günlük bir çalışma rutini oluşturması gerekir. Mesela ‘Bu sınav benim hayatımın sınavı’ ya da ‘Bunu geçemezsem mahvoldum, bir senem ziyan olacak’ gibi abartılı, genellemeci ve karamsar düşünceler stres oranımızı yükseltir. Bunun yerine ‘Elimden geleni yapıyorum, kazanamazsam dünyanın sonu değil’ gibi daha yumuşak ve daha gerçekçi yaklaşımlar koyabiliriz. Nefes egzersizleri de stres yönetiminde son derece yardımcı olacaktır.”Eğitimci Cemalettin Aydın ise, “Sınav stresi kontrol altına alınmazsa, başarısızlığa neden olabilir. Sınav kaygısını yenmenin en iyi yolu, sınavla sık sık karşı karşıya gelmektir. Gerçek sınav saatinde ve gerçek sınav uygulamalarıyla öğrenci kendine deneme sınavı yapmalı. Aileler öğrenciye güvendiğini hissettirmeli. Stresi kontrol altına alamayan öğrencilerin sınav öncesinde psikolojik destek almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.