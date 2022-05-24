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Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!

İngiltere'de görülen maymun çiçeği 17 ülkeye yayılmış büyük bir paniğe yol açmıştı.Vaka sayılarının artmasının ardından maymun çiçeği vakalarının durdurulması için peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor.

Ekleme: 24.05.2022 - 20:34 Güncelleme: 24.05.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan flaş açıklama! Karantinaya giriyorlar!
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle adeta alarm verildi. Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak; Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi.

Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi.

Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti.

Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

Virüsün yayılmasını önlemek için riski gruplarını bilgilendirmek gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şu anda risk grubunun başka erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler olduğunu bildirdi.

Lauterbach, gelecekte başka risk gruplarının da ortaya çıkabileceğini, bunu engellemek istediklerini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa'daki diğer kurumlarla da iletişimde olduklarını aktaran Lauterbach, bu virüsü Avrupa'da durdurulabileceklerini kaydetti.

RKI Başkanı Wieler de son dönemde maymun çiçeği virüsünün birçok ülkede görüldüğünü, 16 ülkede 177 vakanın ortaya çıktığının bilindiğini söyledi.

Almanya'da ilk vakanın 22 Mayıs'ta görüldüğünü belirten Wieler, ülkede şimdiye kadar RKI'ye 5 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği bilgisini paylaştı.

Wieler, bunların hepsinin erkek olduğunu ancak virüsün herkese bulaşabileceğini ifade etti.

Ülkede başka vakaların ortaya çıkmasının beklendiğine işaret eden Wieler, mevcut bilgilere göre şu an genel nüfusun sağlığına yönelik riskin düşük olduğu kaydetti.

OLAĞANDIŞI BELİRTİ

İngiliz doktor David Lloyd, hastalığın 'olağandışı' bir erken belirtisi olduğunu ve bunun vücudun bazı bölgelerinde görünebileceğini söyledi.

ÇİÇEK HASTALINDA GÖRÜLMÜYOR

Sky News'e konuşan Lloyd, 'Hastalığın bazı karakteristik semptomlarını vücudunuzda gördüyseniz hemen doktora gidin. İsilik ve kızarıklığın yanı sıra şişlik en önemli belirtilerden biri. Çiçek hastalığında bu şişkinlik olmuyor' ifadesini kullandı.

VÜCUDUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA...

Dr. Lloyd, bu vücudun belli bölgelerinde şişliklerin görülebildiğini dile getirirken İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri, bu şişliklerin vücudun nerelerinde görüldüğünü detaylıca açıkladı.

İngiliz yetkililer, 'Boynun iki yanında, çenenin altında, koltukaltı bölgesinde ve kasık çevresinde bu şişlikler görülebilir. Bu şişlikler ağrı yaratabilir' açıklamasını yaptı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN SEMPTOMLARI

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı.

Ateş
Baş ağrısı
Sırt ağrısı
Eklem ve kas ağrıları
Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri
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