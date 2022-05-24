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Beyaz Gazete
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…" dedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
Ekleme: 24.05.2022 - 15:38 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: İFTİRA KAMPANYASIDIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…

Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.

Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili "kaçacak" ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

Kılıçdaroğlu'nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.

CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
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