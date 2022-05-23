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Beyaz Gazete
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PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun ardından yaptığı "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklaması terör örgütü PKK'da panik yarattı. Norveç basınına konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, İskandinav ülkelerine çağrıda bulunarak "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" dedi.

Ekleme: 23.05.2022 - 15:11 Güncelleme: 23.05.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından İsveç ve Finlandiya kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini savundu.

PKK SÖZCÜSÜ NORVEÇ BASININDA YARDIM DİLENDİ

Gelişmelerin ardından PKK'nın sözcüsü Zagros Hiwa, Norveç basınına konuştu. Kürtlerin insan haklarına saygı nedeniyle İskandinav ülkelerine sığındığını söyleyen PKK sözcüsü, İskandinav ülkelerine seslenerek "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" çağrısı yaptı. Norveç basını aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan ve adeta yardım dilenen PKK sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"İskandinav ülkelerindeki herkesi, hem devletleri hem de insanları, Erdoğan'ın ulusal gururunuzu veya siyasi ve toprak bütünlüğünüzü etkilemesine izin vermemeye çağırıyoruz."
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PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
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