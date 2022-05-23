  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!

Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 18 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 21’e yükseldi. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken adliyeye getirilen 19 şüpheli için ise savcılık 4 gün daha ek gözaltı kararı verdi. 1 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Ekleme: 23.05.2022 - 21:20 Güncelleme: 23.05.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

ŞÜPHELİ SAYISI 21'E ÇIKTI
İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

19 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI KARARI
Emniyette ifadeleri süren 21 şüpheliden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 19 şüpheli ise bugün gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, adliyeye getirilen şüpheliler hakkında 4 gün daha ek gözaltı karar verdi. Emniyete geri götürülen şüphelilerin gözaltı sürelerinin bitmesinden sonra yeniden adliyeye getirilmesi bekleniyor.
Su zam teklifi ertelendi!
Sunucu Gülbin Tosun'a suç duyurusu!
Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme!
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali!
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
AK Parti'den müsilaj teklifi! Meclise sunuldu!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan flaş NATO çağrısı!
Kaza mı suikast mı? Tanıklığa günler kala ölen korumanın arkadaşından dikkat çeken sözler!
Litvanya: Rusya'dan elektrik alımını durdurduk
Fondaş gazeteci Enver Aysever ile Faruk Bildirici arasında büyük kavga! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu!
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler
ABD Büyükelçisi Jeff Flake önce HDP'yi sonra İYİ Parti'yi ziyaret etti!
AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
İsveç'ten kritik Türkiye açıklaması!
Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
Başkan Erdoğan, Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'ın cenazesine katıldı!
CHP'nin mitinginde 'FETÖ, HDP, ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hollanda modeli Türkiye'de! Kira artışına sınır!

Hollanda modeli Türkiye'de! Kira artışına sınır!

Yerli otomobil TOGG'un son tasarımı paylaşıldı!

Yerli otomobil TOGG'un son tasarımı paylaşıldı!

İşçi ve işverenler dikkat! İş yükü ağırlaştırana çifte tazminat!

İşçi ve işverenler dikkat! İş yükü ağırlaştırana çifte tazminat!

Emekli ve memur maaşları için 3'lü hesap!

Emekli ve memur maaşları için 3'lü hesap!

Rus asker itiraf etti! Savaş suçu mahkemesinde görülen ilk davada ceza belli oldu!

Rus asker itiraf etti! Savaş suçu mahkemesinde görülen ilk davada ceza belli oldu!

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı